Keskerakonna peasekretär Korb: vastutus tuleb võtta siis, kui midagi on valesti

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb. Foto: Andras Kralla

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles 50 000 euro suuruse annetuse ümber puhkenud skandaali kommenteerides, et ta usaldas annetaja selgitusi.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles täna riigikogus pärast erakonna fraktsiooni koosolekut, et tema lähtus sellest, et annetaja toetas erakonda vabast tahtest ning tal ei tekkinud kahtlusi, et midagi oleks valesti.