Riigi võlakoormus teeb meeletu hüppe

Peaminister Jüri Ratase sõnul kärpimise asemel riik laenab. Foto: Andras Kralla

Riik plaanib võtta kahe aasta peale kokku 5 miljardit eurot laenu, mis tõstab Eesti praeguse väga madala laenukoormuse 8,4 protsendilt sisemajanduse koguproduktist umbes 23 protsendile.

Peaminister Jüri Ratase sõnul jääb laenukoormus ikka Euroopa mõistes üpris madalaks. Ta ütles, et laenukoormus ei tõuse sinna, kus on Euroopa Liidu keskmised. Keskmine laenukoormus on Euroopa Liidus üle 80%.