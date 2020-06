Kahemiljardilise pettusega seotud Wirecardi eksjuht vahistati

Wirecardi tegevjuht Markus Braun on ettevõtet juhtinud pea kaks aastakümmet. Foto: Michael Dalder

Finantsteenuseid pakkuva Wirecardi endine juht Markus Braun võeti vahi alla. Teda kahtlustatakse raamatupidamispettuses ja turu manipuleerimises, teatas Müncheni prokuratuur.

Financial Times kirjutab, et Brauni süüdistatakse ettevõtte bilansi ja tulu kunstlikus paisutamises, et muuta seda investoritele ning klientidele atraktiivsemaks.