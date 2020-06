Koroonahirmus Saksamaa lubab võõrtöötajate teema üle Euroopa ette võtta

"On alles sigadus" seisab kirjas plakatil, Saksamaal puhkesid meeleavaldused lihatööstuse Tönnies vastu pärast seda, kui kontserni tapamajades tuvastati tuhandeid koroonaviirusse nakatunuid. Foto: AFP/Scanpix

Kehvade elamistingimustega võõrtööliste kasutamine lihatööstuses on toonud Saksamaale hirmu koroonaviiruse teise laine ees, vastukaaluks lubab Saksamaa võõrtööliste õiguste tagamise ette võtte üle kogu Euroopa.

Saksamaa tööminister Hubertus Heil ütles intervjuus Politicole, et Saksamaa algava eesistumise ajal keskendutakse olemasolevate seaduste tugevamale jõustamisele ja pealinnadevahelisele koostööle, selle asemel et otsida võimalusi uute nõuete kehtestamiseks, milleks kuus kuud kestev eesistumine on lihtsalt liiga lühike.