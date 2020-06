Kaubanduskeskuste müügitulu langus maikuus peatus

T1 Mall of Tallin kaubanduskeskus Tallinnas. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Jaekaubandusettevõtete müügitulu oli 2020. aasta mais 625 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga vähenes müügitulu püsivhindades 1%.

Kui aprillis vähenes müügitulu eelmise aasta sama kuuga võrreldes 15%, siis mais aeglustus müügitulu langus märgatavalt, teatas statistikaamet. „Peamine põhjus müügitulu languse aeglustumisel oli see, et inimesed said alates 11. maist taas kaubanduskeskuseid külastada,“ ütles statistikaameti juhtivanalüütik Jaanika Tiigiste.