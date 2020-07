Tallinna lennuühendus taastub kiiresti

Juunis lendas läbi Tallinna lennujaama juba märksa rohkem inimesi kui mais. Foto: Liis Treimann

Juunis läbis Tallinna lennujaama 25 103 reisijat, mis moodustab 8% eelmise aasta juunikuus teenindatud reisijate mahust. Võrreldes maiga läbis lennujaama 14 580 reisijat rohkem.

Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe ütles, et kui juuni alguses oli Tallinnast avatud 12 liini, siis nüüdseks on number jõudsalt kasvanud. 3. juuli seisuga on avatud 19 liini ja lähipäevil lisandub veel neli. Juuli keskelt peaks taastuma ka LOT lennud Varssavisse ning 11. juulil lisab airBaltic Malaga lennud, täpsustas Pärgmäe. Ta loodab, et juulis avanevad ka puhkuselennud Bulgaariasse.