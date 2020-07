Kriisi ajal suureneb kiusatus maksta ümbrikupalka

Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts. Foto: Liis Treimann

Ehkki ümbrikupalga saajaid jääb üha vähemaks, suurendavad majanduslikult keerulisemad ajad survet ümbrikupalkade maksmiseks, leidsid maksu- ja tolliamet ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoda tänasel pressikonverentsil.

„Näeme mõlemapoolset survet – on töötuskindlustushüvitist saavaid töötajaid, kes küsivad tööd „mustalt“, et mitte riigi toetusi kaotada. Ja ettevõtjaid, kellel on kiusatus seda pakkuda ning nõnda konkurentide ees eelist saada,“ ütles maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann ameti pressiteates.