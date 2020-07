Raadiohommikus: investeerimisest, välistööjõu peletamisest ja Amazonile vastu hakkamisest

Pilt on illustreeriv Foto: Reuters/Scanpix

Äripäeva neljapäevahommikune raadioprogramm keskendub mõõdukusele investeerimisel, Eesti välistööjõu poliitikale ja ootamatust sammust, millega Walmart Amazonile vastu hakkas.

Intervjuu annavad rahatarkuse koordinaator Liisi Kirch, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, investor ja päevakaupleja Ivar Mägi ning finantsvabaduse saavutanud fotograaf Jake Farra.

Stuudios on Meelis Mandel ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 „Suvepuhkus“. Saates tuleb juttu unikaalsest Sternobergi grillkiigest. Tegu on patenditud lahendusega, millesarnast teist maailmas ei leidu. Grillkiik sobib koduaeda, suvilasse ja piknikualale ning sellel saab nii kiikuda kui lihtsalt istuda ja grillipidu pidada.

Saate külaline on Sternobergi koostööpartner ja grillkiige rahulolev omanik Andres Sokk, temaga vestleb Hando Sinisalu.

11.00–12.00 „Poliitikute töölaud“. Erakondade värskete majandusaruannete järgi on enamikul Eesti erakondadel rahalisi kohustusi rohkem kui on vara. Saates arutatakse, kas viga on süsteemis või erakondades endis. Samuti selle üle, kuidas võiksid erakonnad end paremini majandada, et pidevalt miinusesse ei satuks.

Saate külalised on Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo ja erakondade rahastamise järelevalve komisjoni aseesimees Kaarel Tarand. Saadet juhib Eliisa Matsalu.

13.00–14.00 „Fookuses“. Saate keskmes on kaks Eesti kasvavat ettevõtet, mis kriisist võidavad. Teeme juttu elektrirataste tootja Ampler Bikesi juhi Ardo Kauritiga sellest, miks Ampleri äri on kriisikindel ja tema vaade on ähmase tuleviku suhtes optimistlik.

Autode pesemise teenust pakkuv UpSteami juhi Martin Kristersoniga kõneleme aga sellest, miks ta on selle kriisi eest tänulik, kuidas ettevõtte pakutavat teenust on imelihtne kopeerida, kuid äri kasumlikkust saavutada on keeruline ning kuidas UpSteam kriisi ajal Poola turule laienes.

Kiirelt kasvavate ettevõtete juhid räägivad ka sellest, kuidas üldse keerulisel ja segasel ajal häid plaane teha.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 „Teabevara tund“. Saates räägitakse sellest, millised põletavad küsimused on raamatupidajatel kriisiolukorras tekkinud, ja antakse nõu, kuidas neid lahendada.

Juttu tuleb veel FIEde muredest Eestis võrreldes teiste Euroopa riikidega ning sellest, milline on üks keskmine Eesti pereettevõtja ja missugune on pereettevõtte roll majanduses. Põgusalt käsitletakse ka kontoplaani sisu, mida võib nimetada raamatupidamiskohustuslase kaitsekilbiks. Reklaamkingitustega seotud kannete puhul räägitakse põhilistest vigadest, mida selliste tehingute kirjendamisel tehakse, ning kuidas neid eksimusi vältida.

Saates on külas Maret Güldenkoh, kes õpetab mereakadeemia ja sisekaitseakadeemia finantskolledžis maksuarvestust ning vastab Äripäeva teabevara veebikeskkonnas tellijate küsimustele raamatupidamise teemal. Saate külalist küsitlevad Äripäeva teabevara toimetaja Kai Koks ja raamatupidaja.ee ärijuht Marianne Lõhmus.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.