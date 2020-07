Raadiohommikus: kartmisväärne teine laine ja Hiinasse kiikav siidritootja

Majandusekspert Raivo Vare Foto: Andras Kralla

Majanduse käekäigu määrab see, kas erinevalt kahest eelmisest suurest pandeemiast viimase saja aasta jooksul jääb koroonaviiruse teine laine tulemata või mitte, kirjutas Äripäeva veergudel äsja mitme valdkonna ekspert Raivo Vare. Samal teemal vestleme me temaga ka Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis.

Samuti helistame ühisrahastuse platvormi Bondora loojale ja juhile Pärtel Tombergile, et küsida, kas edukale 2019. aastale järgneb keeruline 2020 või näeb ta lähitulevikku optimistlikumates toonides.

Äripäeva praktikant Kertu Liisa Mooste intervjueerib nime muutva ning Hiina turu sihikule võtva alkoholitootja Siidrikoda juhti Sulev Nõmmanni. Toimetaja Urmas Jaagantiga võtame aga jutuks Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simsoni tutvustatud strateegia, mille järgi peaks vesinikust saama Euroopa Liidu riikide rohelise energia kese.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00-11.00 „Eramaja ehitus“. Kui on tõsine tahtmine sporti teha ja soov see võimalus koju kätte tuua, saab piisava ruumi olemasolul rajada spordiväljaku ka oma koduaeda, räägib osaühingu Spordiareenid juhatuse liige Mario Luik. Ta tutvustab, milliseid lahendusi nad kasutavad ning mis sisaldub näiteks 10 000–12 000 eurot maksvas korvpalliväljakus.

Küsime, kas kulude kokkuhoiu mõttes saaks osa töid teha ise, kas spordiplats võib olla ka esteetiline ja sobituda koduaeda ning kuidas tagatakse selle ohutus.

11.00-12.00 „Kuum tool“. Saates on külas Saksamaal superkondensaatoreid valmistava ettevõtte Skeleton Technologies juht Taavi Madiberk, kellega räägime mitmel teemal.

Eelmise aasta „Äriplaani“ konverentsil ütles Madiberk, et kliimamuutustega võitlemine on suurim majanduslik võimalus pärast interneti leiutamist. Saates küsime, kas koroonakriisi varjus on roheteemad vaiba alla lükatud või mitte.

Samuti kõneleme sellest, kui hästi on praegusele kriisile vastu pidanud Euroopa kõige olulisem majandus ehk Saksamaa ning milliseid valitsuse otsuseid saab heaks kiita ja mida mitte ning mis on jäänud tegemata.

Saadet juhib Priit Pokk.

13.00-14.00 „Digiturunduse praktikum“. Kordame mullu detsembris eetris olnud saadet, milles selgitatakse, kuidas turundada edukalt töises sotsiaalvõrgus Linkedin. Külas on B2B Growth OÜ juht ja LinkedIni koolitaja Indrek Põldvee, kellega tuleb juttu nii turundamisest, profiili loomisest kui ka potentsiaalsete klientide leidmisest.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrowst.

15.00-16.00 „Kullafond“. Eesti allkirjastas juunis Euroopa Tuumauuringute Keskuse ehk CERNiga kokkuleppe, millega sai Eestist assotsieerunud liige. Eesti ettevõtjatele võimaldab ühinemine teadmussiiret, eeskätt kõrgtehnoloogia valdkonnas, aga ka avab ka laiemalt võimalusi osaleda CERNi hangetel.

Seetõttu meenutame "Kullafondi" saatesarjas 2018. aasta novembris eetris olnud saadet "Tulevikuäri", kus rääkisime, mida tähendab CERNi liikmelisus Eesti ettevõtjate ja teadlaste jaoks ning kuidas kasutada seda võimalust maksimaalselt ära. Rääkisime sellest, mis võiksid olla Eesti tugevused, mis sorti hankeid CERNilt oodata võib ning mida saame tagasi selle eest, et plaanis on panustada rohkem kui miljon eurot aastas liikmetasuna.

Saates oli külas Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi asedirektor ning Eesti CERNiga liitumise koordinaator Mario Kadastik ning TalTechi elektroonikainstituudi dotsent Ants Koel. Saatejuht on Priit Pokk.

