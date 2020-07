Tööstuse lähitulevik paistab tume

LHV majandusanalüütik Kristo Aab loeb numbritest välja tööstusettevõtete pessimismi. Foto: Liis Treimann

Lähikuudel on Eesti tööstusettevõtete tulevik tume, leiab LHV majandusanalüütik Kristo Aab. Ka Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina hinnangul võib see majandusharu saada peagi löögi.