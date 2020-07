TOP 50: maailma kõige hinnatumad ükssarvikud

Ükssarvikuteks kutsutakse idufirmasid, mille väärtus on kerkinud üle miljardi dollari. Foto: PA/Scanpix

Juuli alguses seisuga kuulub globaalsesse ükssarvikute klubisse enam kui 450 idufirmat, mille koondväärtus on rohkem kui 1,418 triljonit dollarit.

475 idufirmat saab tänase seisuga nimetada ennast ükssarvikuks ehk nende väärtus on turul enam kui 1 miljard dollarit, tuleb välja ettevõtte CB Insights andmetest. Nendest 25 on suisa decacorn´id ehk ettevõtted, mille väärtus on üle 10 miljardi dollari.