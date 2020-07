Raadiohommikus: millal tulevad uued maksud ja kas plast on esimene?

Euroopa Liit kehtestas "maksu", mis kohustab iga liikmesriiki maksma 80 senti iga kilo plasti pealt, mida ei taaskasutata. Foto: Hans/Pixabay

Uurime, milline mõju on Eestile Euroopa Ülemkogul kokku lepitud plastitasul, mida maksuks ei taheta nimetada. Miks see ikkagi on maks ja mis on selle juures hästi või halvasti, räägib plastitööstuse liidu tegevjuht Pilleriin Laanemets.

Euroopa parlamendi saadik Urmas Paet annab ülevaate, mis on parlamendi seisukoht riigijuhtide vastkinnitatud Euroopa eelarve kohta – mida vajalikku seal on ja mis on üleliigne, millest parlament tahab lahti saada.

Ekspress Grupi omanik Hans H. Luik selgitab oma sel nädalal Eesti Ekspressis ilmunud esseed: kas välismaised suurfirmad käituvad oma Eesti klientidega ülbelt ja jõhkralt või on Eesti inimesed lihtsalt liiga allaheitlikud ja leebed?

Hommikuprogrammi veavad Äripäeva ajakirjanikud Urmas Jaagant ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 "Suvepuhkus". Gustaf Tallinn ASi omanik Tiit Pomerants annab nõu, kuidas targalt bürood või äripinda renoveerida, mida silmas pidada ehitusfirma valikul ja mida tuleks ehituse puhul kindlasti arvesse võtta.

Peatöövõtufirma Gustaf Tallinn AS tegeleb büroode ja äripindade ümberehitustöödega alates aastast 2003. Viimase aja tööde hulka kuuluvad näiteks Tallinna Lennujaama äripindade ümberehitus, Swedbanki Ülemiste kontor ning reisilaevade kajutid ja üldruumid.

Saatejuht on Hando Sinisalu

11.00–12.00 "Luubi all". Sahkermahkerid Rae valla detailplaneeringutega, müstiline rahapatakas Lõuna-Koreast, huvitavad arengud Bauschmidti pankrotis ja palju muud – Äripäeva uuriva toimetuse põnevatest paljastustest pajatavad saates ajakirjanikud Marge Väikenurm, Viivika Rõuk ja Eliisa Matsalu.

13.00–14.00 "Tark elukeskond". Kordame möödunudkuist saadet, milles tehti karm prognoos: kui tootmisrobotite arv ei kasva Eestis kümne aasta jooksul paarkümmend korda, siis pole meil enam tööstust.

Tootmisrobotitest saade räägibki. Nendega seonduvat aitavad selgitada Ericsson Eesti tootmistehnoloogia osakonna juht Evo Kessler ja ABB robootika ärivaldkonna juht Leho Kuusk. Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Saate külaline on ehituse Teabevara peatoimetaja, OÜ Laesson ja Partnerid jurist Tuulikki Laesson. Saates tuleb juttu ehituskeeluvöönditest, planeeringu vormistamise uutest nõutest ja üldplaneeringu mõjust kinnistu kasutamisele.

2019. aasta lõpus olid pea kõigis omavalitsustes koostamisel uued üldplaneeringud. Tuulikki Laessoni hinnangul toovad uued nõuded kaasa rohkem vaidlusi. Üldplaneeringus täpsustatakse ka ehituskeeluvööndid, mida saab vähendada ainult detailplaneeringu või üldplaneeringu menetlusega.

Küsimusi esitavad Teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar ja saatejuht Külli Seppa.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

