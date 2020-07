Hololei: Rail Balticu kasutamata raha ei ole vastuvõetav!

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei. Foto: Liis Treimann

Rail Balticu projekti juures on kõige olulisem vältida edasisid viivitusi ja hakata projekti jaoks määratud raha kasutama, ütles Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei Läti rahvusringhäälingule.

Hololei tunnistas, et loomulikult juba praegu tegutsetakse, kuid sellest ei piisa. "Minu arvates on kõige tähtsam välja jagatud raha kasutada, et ei tekiks olukorda, kus raha kasutamiseks mõeldud tähtaeg jõuab kätte, kuid endiselt on kasutamata raha alles. See ei ole lihtsalt vastuvõetav," ütles Hololei lätlastele antud intervjuus.