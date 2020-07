Kriisirahast läks kasutusse vaid väike osa

Majanduse kriisimeetmete töörühma veab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Viljar Lubi, kelle sõnul on seni eraturg toiminud. Foto: Liis Treimann

Kuigi majandusmeetmeteks eraldati KredExile kokku 1,15 miljardit eurot, on sellest siiani kasutusse võetud vaid suhteliselt väike osa, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Ministeeriumi asekantsleri Viljar Lubi sõnul on seni eraturg toiminud. "Meie ettevõtted on näidanud oma finantstugevust, mistõttu pole kogu summa majandusse suunamine olnud mõistlik ega ka vajalik. Kui kogu summa oleks vajalik panna vaid likviidsusmeetmetesse, siis tähendaks see tegelikult seda, et Eesti majandus on põlvili surutud," ütles Lubi pressiteates.