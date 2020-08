Porto Francot ja selle eellast on saatnud süüdistused ja kohtulahingud

Hillar Teder ja Taavi Aas Porto Franco nurgakivipeol eelmise aasta augustis. Foto: Andres Haabu

Omal ajal ajakirjanduses sajandi projektiks, unelmate city'ks ja pealinna uueks keskuseks tituleeritud Tallinna sadamaala arendust on saatnud algusest peale tülid, kuhu on kistud majanduslik ja poliitiline eliit. On peetud ohtralt kohtulahinguid ja kukutatud valitsusi.

Admiraliteedi basseini ala hoonestamise saaga on pea sama vana kui taastatud Eesti Vabariik. 1993. aastal korraldati toonase linnaarhitekti Irina Raua eestvõttel piirkonna arengut käsitlev rahvusvaheline workshop eesmärgiga otsida lahendusi Nõukogude ajal kinnisesse tsooni kuulunud alale. Valmis ka piirkonna arenguplaan, millest sai esimene paljudest arhitektuurilistest visioonidest, mille üle vaieldi pikki aastaid meedias sama kirglikult kui ala omandisuhete üle kohtumajades.