Raadiohommikus: kolmapäeval võib Eestis sündida väike ime

Kristian Kesner võlausaldajate koosolekul Kentmanni tn kohtumajas. Foto: Veiko Tõkman

Kolmapäev on Eesti kohtupidamises erakordne päev, sest fantoomärimeheks nimetatud Kristian Kesner on kutsustud hotelli- ja restoraniärimeeste Hubert Hirve ja Pavel Gammeri protsessile tunnistusi andma.

Kui oluline tunnistaja Kesner on ning miks tema kohtusse saamine on seni ebaõnnestunud, sellest räägime kolmapäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis ajakirjaniku Katariina Krjutškovaga.

Hommikuprogrammi teisteks külalisteks on Aasiasse jäätise eksporti alustanud Premia Tallinna Külmhoone juhatuse esimees Aivar Aus, Poola tarkvaraarendajas JMMJ enamsusoaluse ostnud Uptime'i juht ja omanik Eero Tohver ning Äripäeva ajakirjanikud Rivo Sarapik ja Urmas Jaagant.

Rivo Sarapik avalikustab aasta parima juhi konkursil kolme nominendi hulka jõudnud tippjuhi nimed ning selgitab, miks just nemad jõudsid finaali ning kuidas nende seast parim selgitatakse.

Urmas Jaagantiga teeme vahekokkuvõtte valitsuse ümber puhkenud kahtlustest seoses USA advokaadi Louis J. Freeh' palkamisega.

Vaatamata sellele, et esmaspäeval avalikustati riigikantselei koostatud memo ning peaminister Jüri Ratas käis riigikogu komisjonides seda teemat selgitamas, on õhus mitu olulist küsimust, millele asjaosalised konkreetseid vastuseid anda ei taha.

Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ja uudiseid toimetab Indrek Mäe.

Saatepäev jäkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Kasvukursil". Saade oli esmakordselt eetris tänavu jaanuaris ja selles räägitakse audiitori ning kliendi koostööst. Vastame mitmele küsimusele: millised on ettevõtja ja panga ootused audiitoritele, kui palju pööravad pangad tähelepanu oma klientide audiitorite arvamusele ning mida saaksid ettevõtjad ise teha selleks, et audiitoriga koostöö sujuks paremini ja kiiremini. Lisaks tehakse mitu ettepanekut, kuidas auditeerimisest veelgi rohkem kasu saada. Auditeerimisest räägivad enda kogemustele tuginedes LHV Panga krediidijuht Rain Gontmacher, Hansab Groupi juhatuse liige Jaak Õunpuu ning Grant Thornton partner ja auditijuht Mart Nõmper.

Saatejuht on Aivar Hundimägi.

13.00–14.00 "Kullafond". Kuna täna hommikul selgusid tänavuse konkursi Parim Juht kolm finalisti, on paslik meenutada eelmisel aastal toimud parima juhi valimise konkurssi. Nii toome kuulajateni eelmise aasta mais eetrisse jõudnud saate, mis võttis mulluse konkursi kokku ning üldistas nii konkursi kui selle finalistide pealt, mis on Eesti juhtide töös kiiduväärt, kus on kasvuruumi ning mida on kogenud juhtidel õppida noortelt ja paljust muust.

Teemat kommenteerisid saates coach Raimo Ülavere, juhtimiskonsultant Mait Raava ja Luminori privaatpanganduse Balti üksuse juht ning konkursi Parim Juht 2019 žürii liige Gunnar Toomemets.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Külas on väga mitmekülgse kogemusega koolitaja ja konsultant Margus Alviste ning saate teema on meeskondade juhtimine. Juttu tuleb juhi rollist, sellest, millised on meeskonna eduka toimimise eeldused, aga ka sellest, kuidas aidata inimestel oma autonoomsust kasvatada ja kuidas värbamisel leida oma tiimi just kõige sobivamad inimesed.

Selles klipis räägib Margus Alviste, kuidas võiks juht pärast koondamisi oma meeskonda võimalikult hästi toetada.

Margus Alviste on Äripäeva Akadeemias meeskonnatöö juhtimise koolitaja.

Saatejuht on Diana Paade.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.