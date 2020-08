Koroonakriisis rabanud Eesti tehas osutus mullu algselt arvatust edukamaks

FLIR Systemsi Eesti tehase juht Meelis Bergmann termokaameraga. Foto: Andras Kralla

Kui Eestis soojustundlikke infrapunakaameraid tootva USA firma FLIR Systemsi tellimuste arv kasvas tänavu koroonaviiruse tõttu kolm korda suuremaks, siis eelmise aasta tulemusi auditeerides selgus, et ettevõtte käive oli algselt arvatust ligikaudu 7 miljoni euro võrra suurem.

Äripäeva teemaveeb Tööstusuudised kirjutas mais, et ettevõtte juhatuse liikme Meelis Bergmanni sõnul oli 2019. aastal Eesti tehase müügitulu auditeerimata andmetel 57,1 miljonit eurot. Nüüd pärast aruande auditeerimist selgus aga, et aastaga on tehase müügitulu suurenenud 64,3 miljoni euroni.