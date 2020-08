Kiik: Soomelt ei pruugi Eestile tulla erandit

Sotsiaalminister Tanel Kiik. Foto: Raul Mee

Soome ranged koroonapiirangud võivad mõjutada ka seda, kui karmilt Eesti valitsus siinseid piiranguid seab.

Sotsiaalminister Tanel Kiik tõdes, et kuna Eesti koroonaviiruse leviku kordaja on tõusnud Soome jaoks üle kriitilise piiri, on raske näha nendelt tulemas meile erandit mitte piirata liikumist kahe riigi vahel. Eesti valitsus püüab aga Soomele selgitada, et meie numbrid on läinud suureks lokaalsete kollete tõttu.