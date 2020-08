Õiguskantsler: Saue vald rikkus kinnisvaratülis reegleid

Alliku küla Saue vallas on peamiselt eramute piirkond, mistõttu on plaan ehitada küla äärele kolm kolmekorruselist kortermaja ajanud kohalikud elanikud taga jalgadele. Foto: Andras Kralla

Saue vald poleks tohtinud arendajate Pilliroo Investeeringud ja PLR28 sõlmida Pilliroo 26 ja 28 kinnistute detailplaneeringu tingimusi muutvaid lisaleppeid ilma kohalikke teavitamata, leiab õiguskantsler Ülle Madise vallavanem Andres Laisale käesoleva aasta juunis saadetud pöördumises.

Eelmisel nädalal kirjutas Äripäev Tallinna külje all Saue vallas Alliku külas 15 aastat kestnud planeerimiskemplusest, kus kohalikud elanikud tunnevad, et omavalitsus on koostöös arendajatega sõitnud kohalike elanike huvidest üle planeerides eramute piirkonda kolm korrusmaja. Pärast loo ilmumist selgus, et aastaid kestnud saaga viimastele episoodidele on kohalike palvel andnud hinnangu ka õiguskantsler.