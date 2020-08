Raadiohommikus: kuidas mõjutab distantsõpe hariduse kvaliteeti?

Tartu Ülikooli peahoone Foto: Meeli Küttim

Tarkusepäeva hommikuprogrammis räägime Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseriga olukorrast Eesti kõrghariduses, välistudengitega seotud probleemidest ja võimalustest ning distantsõppe mõjust Eesti kõrgkoolide konkurentsivõimele.

Tarkusepäeva puhul on stuudios külas ka Tallinna Prantsuse Lütseumi direktor Peter Pedak, kellega räägime uue kooliaasta algusega seotud teemadel.

Kuidas mõjutab distantsõpe ja kaugtöö kinnisavaraarendusi? Kas tulevikus on vaja väiksemaid büroosid ja suuremaid kontoreid? Sellel teemal vestleme US Real Estate'i juhatuse esimehe Aavo Kokaga.

Olukorrast puidutööstuses ja ekspedeerimisäris räägib Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Karl-Eduard Salumäe.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates on külas äri- ja reklaamkingituste ettevõtte Stillabunt juht Mari West. Juttu tuleb sellest, millised on ärikingituste trendid, millest lähtuda kingituste valimisel, kuidas garanteerida head kvaliteeti ja millega peaks logo trükkimisel arvestama.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Investor Toomase portfelli väärtus on kerkinud kõigi aegade tippu ning august läks Toomase jaoks lukku kui viimase paarikümne aasta üks parimaid börsikuid. Saates räägime, kuidas on Äripäeva välja mõeldud tegelasel õnnestunud maailma börse tänavu edestada.

Lisaks tulevad saates jutuks kõige paljulubavamad investeerimisideed Baltikumist ja mujalt maailmast. Räägime sellestki, mida kuulis investor Toomas äsjaselt kohtumiselt LHV suuromanike Rain Lõhmuse ja Andres Viisemanniga ning kui suurt kasvupotentsiaali võiks populaarselt pangaaktsialt edaspidi oodata.

Saates räägivad Toomase tegemistest Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanikud Indrek Mäe ja Anu Lill.

Saadet juhib Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang.

13.00–14.00 "Cleantech". Äripäeva raadio rohetehnoloogia saates räägime sel korral päikeseenergiast ja uutest teekattelahendustest. Teemad on omavahel tegelikult väga tugevalt seotud, sest idufirma e-Pavement toodab päikeseenergiat tootvat tarka teekatet, mis lisaks näitab valgust ning sisaldab erinevaid andureid. Mida sellega täpsemalt teha saab, räägib e-Pavementi üks asutajatest Allan Lahi.

Selle aasta lõpuga on läbi saamas ka riiklikud taastuvenergia toetused. Veel on aga aega, et kas enda koju või maa peale näiteks päikesepark rajada. Millest alustada ning millised on peamised probleemid, millele tähelepanu suunata, tutvustab ettevõtte Sunservice juht Roger Pilvik.

Saatejuht on Mart Valner.

15.00–16.00 "Äripäeva fookuses". Tänases saates räägime populaarsust koguvast turundusviisist – influencer ehk mõjuisiku turundusest. Stuudios on külas joogi- ja toidubrändide maaletooja GKR Brandsi tootejuht Georg Kaasik ning turundajate liidu turustandardite ja -eetika töögrupi liige ja PR Strategiesi konsultant Piia Õunpuu.

Kõneleme täpsemalt sellest, mida mõjuliidrite kasutamine sotsiaalmeedia kanalites endast kujutab ja millega peab arvestama. Räägime ka turundusviisi eelistest, võimalikest probleemkohtadest ja tasuvusest ettevõtete vaatenurgast ning uurime, kuidas ettevõtted saaksid enda jaoks turunduskanali tõhusalt tööle panna.

Saatejuht on Anete Hela Pulk.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.