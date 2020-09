Soome kinoäri – üks suur tegija ja mitu probleemi

Põhjanaabrite soomlaste kinoturul domineerib hinnanguliselt 70% suuruse turuosaga Finnkino.

Apollo kinoäri rajaja Ivar Vendelin märkis Postimehele, et mitmes meie lähiriigis on kinoturul tegev üks suur jõud, kelle käes on märkimisväärselt üle poole turust. Lähemal uurimisel selgub, et näiteks põhjanaabrite juures Soomes on see tõepoolest nii ja viimastel aastatel on sellega ka üksjagu probleeme olnud.