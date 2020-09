Popkornikuningaks pürgiv Linnamäe ehitab igiliikurit

Foto: Anti Veermaa

Kavalalt ajastatud käik toob Eesti kinoturule monopoliväärse äri – kahe suure tegija koondumine annab kontrolli filmiraha ja kogu valdkonna teenuste hinna üle ühe ettevõtte (ühe kapitalisti) kätte. Vaba konkurents turul aheneb järsult, samas võib tehing de facto teoks saada isegi juhul, kui konkurentsiamet ütleb juriidilise “ei”, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva hinnangul on argumentatsioon, millega konkurentsiamet 2013. aastal ASi Forum Cinemas ja Solaris Kino OÜ ühinemist tõrjus, endiselt jõus, ehkki olukord turul on muutunud ja tingimused teised. Toona oli Tallinnas vaid kaks kobarkino ning ühinemine andnuks ameti hinnangul pealinnas Forumile 90% turuosa filmide näitamisel. Lisaks arvestas konkurentsiamet mõju teiselegi kaubaturule, filmide levitamisele. Teades, et konkurentsiamet oleks koondumise keelanud, loobusid osalised ise.