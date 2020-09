Linnamäe lõi kinode eest letti 65 miljonit eurot

Forum Cinemasele kuulub Coca-Cola Plaza kino Tallinnas. Foto: Liis Treimann

Eile selgus, et Margus Linnamäe suurosalusega investeerimisfirma UP Invest sõlmis lepingu USA börsil noteeritud AMC Entertainment Holdingsiga, et osta Forum Cinemase kinoärid Balti riikides. Nüüd lisandus info, et kinod vahetavad omanikku 65 miljoni euro eest.

USA börsifirma teatel peaks pool müügirahast laekuma lepingu sõlmimisel ja ülejäänud osa peaks tulema pärast tehingu lõpule viimist, kui iga riigi konkurentsiamet on tehingu heaks kiitnud.