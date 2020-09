Väikeettevõtjad küsivad kriisis kannatanud firmadele maksutagastust

EVEA president Heiki Rits. Foto: Liis Treimann

Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtjate esindusorganisatsioon EVEA esitas riigile kolm ettepanekut koroonakriisis enim kannatanud ettevõtete toetamiseks, näiteks soovitakse, et ettevõtted saaksid osalist maksutagastust eelmise kalendriaasta tasutud riigimaksude baasil.

EVEA president Heiki Rits ütles, et koroonakriis on kõige rohkem kahjustanud inimeste vaba kogunemise, liikumise ja reisimisega seotud valdkondade ettevõtteid. "Nad on jätkuvalt väga tõsises hädas ning turul toimunud seisak võib kesta järgmise kevadeni. Nõustume, et nii pikaajaline töötajate palgatoetusel hoidmine ei ole kõige otstarbekam lahendus, kuid oleme siiski veendunud, et riik peab sekkuma, hoidmaks ära terve turismi- ja sellega seotud teenuste kompleksi hävimist kriisi poolt pealesunnitud majandusstruktuuri muutumise käigus,“ ütles Rits.