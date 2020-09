Tappev seakatk jõudis Euroopa suurima tootjani

Kuigi seakatk leiti Saksamaal metsseal, peatati kohe sealiha eksport väljapoole ELi. Foto: Veiko Tõkman

Aafrika seakatk on jõudnud esimest korda Saksamaale, ähvardades kõigutada Euroopa suurima sealihatootja eksporti, kirjutab Bloomberg.

Saksamaa põllumajandusminister andis teada, et idapoolses Brandenburgi liidumaal on sigade Aafrika katku juhtum kinnitust leidnud. Viirus, mis tapab nakatunud sea 10 päevaga, on inimesele kahjutu.