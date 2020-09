Raadiohommikus: Eestist lahkuv tippametnik ja ettevõtja

Pikka aega rahandusministeeriumi asekantsleri rolli täitnud Dmitri Jegorov lahkub ametist. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio esmaspäevane hommikuprogramm võtab kokku, mis juhil vaja teada uudistest, ja teeb intervjuu rahandusministeeriumi asekantsleri Dmitri Jegoroviga, kes uuest nädalast on IMFi palgal.

Lisaks vestleme hommikuprogrammis eduka kinnisvarahalduse ettevõtja Andry Krassiga.

Hommikuprogrammi veavad Meelis Mandel ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates on külas Halika õunatalu juhataja Lauri Kasvand. Räägime õunaärist ja sellega seotud väljakutsetest ja võimalustest.

Milline on Eesti õunte ekspordipotentsiaal? Kui hästi õnnestub õunu e-poes müüa? Miks on Eesti õunad Poola õuntest mitu korda kallimad? Nendele ja paljudele teistele Hando Sinisalu esitatud küsimustele saab saates vastuse.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala olulisemad majandusuudised võtavad kokku Kaspar Allik, Priit Pokk ja Viivika Rõuk. Juttu tuleb ehitussektori väljavaadetest, sealhulgas seoses muudatustega välistöötajate kasutamises. Kõneleme koroonakriisi ajal tekkinud maksuvõlgadest ja uutest ärivõimalustest.

12.00–13.00 "Minu karjäär". Seekordses saates on külas Uus Maa personalijuht Aiki Otsalt ning Harjumaa osakonna juhtiv konsultant ja kutseline maakler Marek Kirjanen.

Teeme juttu sellest, kuidas kinnisvaramaastikul ja Uus Maal läheb, kuidas muutus maaklerite töökorraldus, kui palju tehakse töötajatele koolitusi ja kuidas on muutunud klientide käitumine. Tööjõu leidmise koha pealt ütles Aiki Otsalt seda, et häid spetsialiste on koondamiste tõttu praegu kergem leida, näiteks turismisektorist kandideerijaid on rohkem kui varem.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

13.00–14.00 "Ideest kasumini". Saates on külas Liisi Tarvo, kes asutas teismelisena pärast unenäos oma toidukoha asutamist vrapikohviku. Tänaseks on Wrap´n´Roll kasvanud kolme toidukohaga ketiks, annab tööd paarikümnele inimesele ja seda kutsutakse uusi toidukohti avama.

Teeme juttu sellest, kuidas ehitada kestvat ettevõtet ja luua meeskond, mis kannab sinu väärtuseid, kuidas end tõestada, ja sellest, mis on juhile ning ettevõtjale kõige tähtsam.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Lavajutud". Tänane saade on salvestatud juuli alguses kuuendat korda toimunud investeerimisfestivalilt, kus esines paljude teiste seas ka Tallinna börsi juht Kaarel Ots. Ots räägib oma ettekandes investeerimistrendist, mis muudab maailma, ehk sellest, kuidas üha enam tahavad investorid jälgida seda, kas ettevõtted on ka keskkonna suhtes vastutustundlikud.

Saates kuuleb, kuidas nn ESG (environmental, social, governance – keskkond, sotsiaalmõju, valitsemine) näitajate jälgimine on muutnud maailma ning kuidas ajaga kaasas käia.

