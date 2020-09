Kõige enam suudab IT-s töötaja kohta käivet luua Helmes

Eestis on 35 tarkvarafirmat, mis viimase nelja kvartaliga on teinud üle 100 000 euro käivet töötaja kohta. Kaks neist – üks suur ja üks väike ettevõte – on alistanud ka 300 000 euro piiri, kirjutab IT-uudiste portaal.

Helmese asutaja ning suuromanik Jaan Pillesaar ettevõtte kontoris Ülemistel. Foto: Andres Haabu

Tarkvarasektori konkurentsiraportis on jagatud valdkond kaheks: tootjad (müüvad ja arendavad ühte tarkvara) ning teenusepakkujad. Tootjate seas on 15 ning teenusepakkujate hulgas 20 ettevõtet enam kui 100 000eurose käibega ühe töötaja kohta.