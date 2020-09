Asekantsler: tasuta ärilõunaid pole ka diplomaatidel

Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö asekantsler Andres Rundu. Foto: Kalev Lilleorg, Välisministeerium

Eesti välisministeerium on ühe prioriteedina asunud tugevdama äridiplomaatiat. See tähendab nii uusi ametikohti kui lisaülesandeid suursaadikutele ja aukonsulitele. Kusjuures töö tulemust mõõdetakse täiesti reaalsete mõõdikutega, kinnitas Äripäeva raadio saates “Kuum tool” välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö asekantsler Andres Rundu.

Välisministeeriumile eraldati käesoleva aasta eelarvesse täiendavad 3,1 miljonit eurot majandusdiplomaatide võrgustiku suurendamiseks. Lisaks ametnikele esindustes tugevdati ka koosseisu ministeeriumis. Suurimad kulud on seotud kahe uue esinduse avamisega Soulis ja Singapuris. Lõuna-Korea puhul oli oluline see, et jõustus vabakaubandusleping Euroopa Liiduga, Singapur on investeeringute kui digi- ja küberkoostöö seisukohalt oluline turg.