Viisemann: elatakse nii, nagu homset ei tulekski

Kuidas suhtute sõpra, kes laenu võttes ei mõtle sellele, mille arvelt ta selle tagasi maksab? Sedasi küsib retooriliselt Andres Viisemann riikide käitumise kohta. Foto: Andras Kralla

Elatakse nii, nagu homset ei tulekski, sest kuidas teistmoodi saab tõlgendada väiteid, et praegu võetud laene ei tulegi tagasi maksta? See on naiivne ja populistlik, kirjutab LHV pensionifondide juht Andres Viisemann LHV blogipostituses.

"Ma olen imestanud, kuidas saab maailma praegusaja hädades süüdistada vaba turumajanduse mudelit, kui valitsused ise ei luba turul toimida. Nad manipuleerivad intressimääradega ehk raha hinnaga, mis on majanduses kõige olulisem hind ning mõjutab kõigi teiste varade, kaupade ja teenuste hindu," kirjutab Viisemann.