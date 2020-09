Tulika juht taksoturust: sisetunne on suhteliselt nõrk

Koroonapuhang räsis ka taksoturgu: kui suvel paistis pisike lootusekiir, siis nüüd on olukord üksjagu murelikum. Foto: Liis Treimann

Taksondusele paistis suve keskel juba lootusekiir, et turg jõuab vaikselt tagasi kriisieelsele ajale. Augustis see kustus – klientide arv langes ja paljud taksojuhid kaotasid töö. Uue koroonapõntsuga pole pihta saanud vaid Bolt.

Tulika Takso juhatuse liikme Anne Rebase sõnul hakkas taksoturg kevadel taastuma ja jõudis juulis juba 70%-le endisest tasemest, ent augustis tuli taas langus. Liikumine Soome ja Eesti vahel pandi kinni ja lende enam eriti ei toimu ning see kõik on andnud taksoturule põntsu. „Sisetunne on hetkel suhteliselt nõrk,“ tunnistas Rebane.