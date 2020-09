Heiti Hääl: minu kontol on vähem kui 10 000 eurot

Heiti Häälega tuli muu hulgas juttu Alexela Grupi börsiplaanidest, aga ka sellest, miks tuleb koondamist alati palgakärbetele eelistada. Foto: Andras Kralla

Alexela Groupi suuromanik Heiti Hääl ütles Äriplaani konverentsil Äripäeva raadiole, et rikkus on suhteline ning nii on tema kontol täna näiteks vähem kui 10 000 eurot.

Juttu tuli ka Alexela Groupi börsiplaanidest ning Hääl nentis, et kuni raskete aegade möödumiseni ning olukorra selginemiseni on see mõte sahtlisse pandud.