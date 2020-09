Sirle Arro: vingumine on enesepete, meie otsime teisi teid

Sirle Arro. Foto: Erik Prozes

Koostöö pole mingi sõnakõlks, vaid ainus tõeliselt edasiviiv jõud raskel ajal, kirjutab kommunikatsiooniekspert, Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro.

Igav, lausa kurnavalt igav on, kui keegi ikka veel räägib, et nüüd on maailm teistsugune. Ongi. Harju sellega ära ja ära koperda vanade harjumuste otsa. Juba ammu rääkisime Maarjamaast metsmaasikavälu sümboliga ja tõdesime: see tee, mis tõi meid siia ei vii edasi. See oli veel president Ilvese aegu.