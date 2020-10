Playtech maksab oma inimestele kinni kulutused spordivahenditesse ja sportimisse

Playtechis on omanäoline nn Kalade programm, mis lähtub põhimõttest, et hea töö eelduseks on regulaarne füüsiline ja vaimne lõõgastumine.

Töötajate tiimiüritus Rummu karjääris. Foto: Playtech Estonia

"Alates esimesest tööpäevast saavad töötajad tuua meile oma tervisesse või sporti tehtud kulutuste tšekke, mille neile kompenseerime. Mida kauem on inimene Playtechis töötanud, seda suurem summa poolaastas kompenseeritakse. See osa meie motivatsioonipaketist," ütles Äripäeva tellijatele ilmunud erilehes Firmasündmused Playtech Estonia personalispetsialist ja Playthloni spordiürituste korraldusmeeskonna juht Tallinna kontoris Hiie-Liin Tamm.