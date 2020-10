Raadiohommikus: Ignitise kokkuvõte, idude seis ja Bocuse d'Or

Ignitise IPO on viimaste nädalate üks olulisemaid börsiteemasid. Foto: Vladimiras Ivanovas

Äripäeva raadio esmaspäevane hommikuprogramm annab ettevaate alanud nädalale, aga pakub ka intervjuusid päevakajalistel teemadel.

Ignitise IPOst räägime Swedbank Marketsi finantsturgude valdkonnajuhi Andres Suimetsaga.

Idufirmade kiirendi Startup Wise Guys ühe asutaja Herty Tammoga räägime kriisi mõjust idufirmadele ja EASi turismiarenduskeskuse direktori Liina-Maria Lepikuga turismi toetamisest ja Bocuse d'Orist, kokkade olümpiast.

Stuudios on saatejuht Meelis Mandel ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

Raadiopäev jätkub viie saatega:

10.00–10.30 "Sisuturundussaade". Saates räägime ettevõtete digitaliseerimisest ja milline on äritarkvara roll selles. Stuudios on BC Itera tegevjuht Erko Tamuri ja müügijuht Leho Hermann.

Millist äritarkvara valida? Mida arvestada tarkvara juurutamisel? Kas seni kasutusel olevad tarkvarad tuleb prügikasti visata?

Neile ja paljudele teistele küsimustele aitab vastust leida saatejuht Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädalat kokku võtvas saates räägime riigieelarvest, platvormimajanduse maksustamisest ja Nordicast. Neid teemasid lahkavad Äripäeva ajakirjanikud Eliisa Matsalu, Kristjan Pruul ja Urmas Jaagant.

12.00–13.00 "Minu karjäär". Milline on üks suur pank tööandjana ja kas mitme tuhandega töötajaga ettevõte saab olla ka paindlik? Seekordses saates tuleb juttu sellest, milline on Swedbanki organisatsioonikultuur ja mida tehakse töökiusu ennetamiseks.

Külas on Swedbank Eesti juht Olavi Lepp ja personalijuht Ülle Matt. Muu hulgas jagab Olavi Lepp ka enda edukat karjäärilugu ja ütleb, et ta tuleb alati tööle hea tujuga.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Keskendume saates sel korral tööjõule. Saates on külas tööjõurendiga tegeleva Hansavesti asutaja ja juhatuse liige Janek Sirg, kellega on juttu sellest, kuidas on koroonakriis ettevõtet mõjutanud ning millises olukorras on praegune tööjõuturg üldiselt. Lisaks räägime ettevõtte tulevikuplaanidest ja majandustulemustest. Saade on salvestatud Hansavesti kontoris Pärnus.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Tänases saates kõlab ettekanne juuli alguses toimunud investeerimisfestivalilt.

Festivali vihmastes oludes avas oma investeerimiskogemust kullafirma Tavidi suuromanik Alar Tamming, kes kirjeldas Kallaste turismitalu laval oma parimaid ja halvimaid investeeringuid ehk seda, kuidas ta spekuleeris valuutaturgudel ning Amazoni hinnaga ja miks ta bitconi odavalt ostmata jätmist ei kahetse.

