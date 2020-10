Maksuvõlas Astri: olukord on oodatust parem

Astri ASile kuulub teiste seas ka Tartu Lõunakeskus. Foto: Liis Treimann

Eesti kaubandushiiu Astri ASi juhatuse liige Anne Aland ütles, et selle aasta teine pool on läinud oodatust paremini ning kriisi ajal tehtud negatiivsed stsenaariumid ei realiseerunudki, kuigi ettevõttel on praegu üle 120 000 euro suurune maksuvõlg.

Alandi sõnul olid tänavu märtsis-aprillis teadmatus suur ning foon väga negatiivsed. Juuni teisest poolest on olnud taastumine jällegi oodatust märksa parem. Kevadine prognoos ja suhteliselt suur negatiivne korrigeerimine plaanides ei realiseerunud ning olukord on parem kui lootsime, märkis Aland.