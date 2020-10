Toitlustaja süüdistab tööjõupuuduses töötukassat

Baltic Restaurants Estonia tegevjuhi Aaro Lode sõnul istuvad inimesed pigem töötukassa hüvitise peal, kui käivad tööl. Foto: Andras Kralla

Ajal, mil suured ettevõtted koondavad, on toitlustusettevõte Baltic Restaurants Estonia hädas ränga tööjõupuudusega.

Meie vaatest on asi üldisele suundumusele täiesti vastupidine, ütles Baltic Restaurants Estonia tegevjuht Aaro Lode. „Töötajate leidmine on väga vaevaline. Töötukassa küll survestab töötuid tööle asuma, aga kontroll põhjuste üle, miks keegi tööle ei asunud, jääb nõrgaks,“ ütles ta. „Töötul piisab paarist kinnitusest, et kandideeris ja käis vestlusel ning töötukassa pakutud hüved jätkuvad.“