Euroopa Liit esitas USA-le ultimaatumi

Kolmapäeval transpordivolinikuks saanud lätlane Valdis Dombrovskis hoiatas USA-d, et kui nemad ei loobu 7 miljardi dollari suurustest tariifidest Euroopa, eelkõige Airbusi kaupadele, seisavad ka Ühendriigid silmitsi täiendavate tariifidega.

Dombrovskis ütles FInancial Timesile, et transatlantiliste suhete parandamine on tema peamiseks prioriteediks ning USA peab eemaldama Airbusi suunalised tariifid, tekitamaks Euroopas Ühendriikide vastu usaldust.