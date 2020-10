Kohalikud keskkonnamõjude hindajad pelgavad metsanduse arengukavaga tegemist teha

Metsanduse arengukava juhtkogus on välja pakutud, et aastase raiemahu kompromiss võiks olla 8 miljonit tihumeetrit, samas keskkonnaministeeriumis ollakse seisukohal, et metsade jätkusuutliku arengu tagaks ka veidi üle 11 miljoni tihumeetri ulatuv raiemaht. Foto: Andras Kralla

Metsanduse arengukava takerdumise esimeseks ja n-ö ametlikuks põhjuseks on tõsiasi, et juba neljal korral on läbi kukkunud riigihange arengukavale keskkonnamõjude hindaja leidmiseks, kirjutab metsamajandusuudiste portaal.

Pidureid on ka teisi, aga peamine põhjus on arengukava koostamise eest vastutava keskkonnaministeeriumi ametnike hinnangul ikkagi selles, et erinevatel asjaoludel pole neli hankevooru andnud keskkonnamõjude hindamise läbiviijat. Küll põhjendatakse seda hindajate suure töökoormusega, küll leitakse, et tegemist on niivõrd tundliku teemaga, et peetakse paremaks sellesse pigem mitte sekkuda, kaasa mängib ilmselt ka hirm sattuda avalikkuse turmtule alla.