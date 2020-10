Reisifirma: reisimise demoniseerimisega juhitakse tähelepanu teistelt puudujääkidelt kõrvale

Estraveli juht Anne Samlik. Foto: Meeli Küttim

Viimasel ajal on valitsuse poolt tugevnenud surve Eesti ühiskonnale hoiduda igasugusest reisimisest, eriti puhkusereisidest. Reisifirma Estravel leiab, et sellel üleskutsel on poliitiline tagapõhi.

Reisifirma sõnul on see mõeldud tähelepanu kõrvale juhtimiseks mõningatelt puudujääkidelt valitsuse siseriiklikus tegevuses COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks, märkis Estravel pressiteates.