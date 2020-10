Ravimifirma juhil sai vaktsiini politiseerimisest kõrini

Ravimifirma Paul Perrault sõnul läheb vaktsiini valmimiseni veel aega. Foto: Chaiwat Subprasom

COVID-19 vaktsiini politiseerimine USA presidendivalimiste kampaania käigus õõnestab avalikku usaldust immuniseerimisse, ütles Austraalia ravimifirma CSL juht Paul Perreault Financial Timesile.

Nii võib olukorra politiseerimine Perrault sõnul viia selleni, et inimesed käituvad täpselt vastupidiselt sellele, mida USA president Donald Trump soovitab, ükskõik kas vaktsiin on turvaline või mitte. Trump on survestanud vaktsiini valmimist 3. novembri valimiste ajaks.