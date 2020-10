Swedbank kolib peakontori Hipodroomi kvartalisse

Swedbanki uue peakontori kavand. Arhitektideks on Tomomi Hayashi ja Hanno Großeschmidt, HG Arhitektuur OÜ. Foto: Swedbank

AS Swedbank ja AS EKE sõlmisid lepingu, mille kohaselt kolib 2024. aastal Swedbank oma peakontori Tallinnas Liivalaia tänavalt nn Hipodroomi kvartalisse.

Swedbanki juht Olavi Lepp ütles pressiteates, et Liivalaia tänava hooned on jäänud pangale väikeseks ning on oma aja ära elanud. „Mul on äärmiselt hea meel, et aastaid mõtetes ja paberil olnud projekt saab lõpus tegelikuks ning juba mõne aasta pärast kolivad kõik meie Tallinna erinevates paikades tegutsevad üksused ühise katuse alla,“ sõnas Lepp.