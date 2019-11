Elisast saab uue Hipodroomi ärikvartali ankurüürnik

Foto: Andras Kralla

Elisa uus kontor Hipodroomi ärikvartalis peaks valmima 2023. aastaks ja see teeb telekommunikatsiooniettevõttest uue ärikvartali peamise üürniku. Hoolimata sellest, et Hipodroomi ärikvartal ootab veel arhitektuurikonkurssi, kinnitas arendaja AS EKE, et ettevõtjate huvi on suur.

Tööruumide täpne maht ja korruste arv selgub ärikvartali arhitektuurikonkursi tulemusena. "Elisa poolt kasutatava korruse pind on võimalikult suur ja avar, et hoone ülesehitus võimaldaks organisatsiooni tekitada horisontaalse kommunikatsiooni,“ ütles Elisa halduse valdkonna juht Meelis Jurn.