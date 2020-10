Saue volikogus lõpetatud planeerimistüli tüürib taas kohtusse

Alliku küla Saue vallas Foto: Andras Kralla

Augustis Äripäeva külgede jõudnud Saue vallas Alliku külas 14 aasta kerinud planeerimistülile tõmmati Saue vallavolikogus joon alla eelnõuga, mis jätab vaidluses õiguse vallajuhtidele ja arendajale. Ärritunud kohalikud pole aga püssi põõsasse visanud.

„Nad on seal täitsa hädas, sest tee ehitamiseks kaevatud trass on vett täis,“ kirjeldas Pilliroo tänava elanik Tõnu Ritsbek olukorda Pilliroo tänava kergliiklustee ehitusobjektil. Alliku küla elanikud on alates Pilliroo detailplaneeringu saaga algusest 2006. aastal viidanud, et maapinna lähedal asuv põhjavesi ja külas asuvad rohked veesilmad muudavad maa-aluste parklatega kortermajade ehitamise keeruliseks, kui mitte võimatuks.