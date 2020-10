Poliitikaradar: poliitannetused, mis lihtsalt juhtuvad

Foto: Andras Kralla

Tänane menüü: Kuidas näib suurärimehe annetus Keskerakonnale, kuidas näib konkurss Tallinna haigla juhi kohale, kuidas näib endise peaministri lahkumine poliitikast.

Poliitika koosneb peaaegu alati kahest kihist, üks on see, mida meile näidatakse, ja teine see, mida näidata ei taheta. Parimal juhul langevad need kaks kihti ka kokku, misjuhul asjad ongi nii, nagu neid on esitatud. Rohkem juhtub seda vähemtähtsate otsuste ja sündmuste puhul. Aga mõnikord on sündmusi, mille puhul saavad kõik aru, kuidas asjad tegelikult käivad – ka tegijad ise –, aga näidata tuleb seda teistmoodi.