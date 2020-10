Helme: Keskerakond ründab EKREt, ja see on probleem

EKRE esimees Mart Helme Foto: Liis Treimann

EKRE esimees ja rahandusminister Martin Helme rääkis täna ajakirjanikele, et Keskerakond on otsustanud EKREt nende väärtushinnangute pärast rünnata. "Küsimus pole selles, kas peaminister usaldab siseminister Mart Helmet. Küsimus on, kas EKRE usaldab peaministrit," ütles Helme.

Martin Helme andis täna pressikonverentsi, kus rääkis siseminister Mart Helme ümber lahvatanud skandaalist. Nimelt ütles Helme ajalehele Deutsche Welle, et geid jooksku Rootsi. Martin Helme sõnul on EKRE nüüd sattunud rünnaku alla ja seda enda koalitsioonipartneri poolt.