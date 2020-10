Nuutmann lahkub Linnamäe juurest: õigel ajal minemine on oluline kunst

Sven Nuutmann Foto: Andras Kralla

Margus Linnamäe ettevõte UP Invest ühines emaettevõttega MM Grupp ja jätkab tegutsemist MM Grupp OÜ nime all. Pikalt UP Investi juhtinud Sven Nuutmann lahkus ettevõtte juhi kohalt.

UP Invest on eilse seisuga äriregistrist juba kustutatud. Ettevõte kannab edaspidi nime MM Grupp OÜ. Ettevõtte senine juhatuse liige Sven Nuutmann MM Grupi all enam tööd ei jätka. „Täitsa enda soovil tahtsin tõmmata joone alla,“ ütles ta. Nuutmann lisas, et ta saab aru, kuidas see kõlab, kuid ettevõtete ühinemised ja tema lahkumine sattus tema sõnul lihtsalt samale ajale.