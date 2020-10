Politsei võib hakata alkoholi müügipiirangute kõrval ka joomispiiranguid kontrollima

Majandusministeerium teeb ettepaneku, et kui keskööst lööb kell alkoholimüügile, siis tuleks ka klaasid letile tagasi panna. Foto: Liis Treimann

Kuna koroonakriisi ohjamise käigus tehtud alkoholi õhtused müügipiirangud väga hästi ei pea, ehk alkoholi ostetakse lihtsalt lauda varuks, siis kavatseb valitsus kehtestada ka piiranguid, mis kellani kõrtsis üldse juua tohib.

Vähemalt on sellise plaaniga välja tulnud majandusministeerium, kes terviseameti soovitustele ja politsei tähelepanekutele tuginedes ütleb, et alkoholi jaemüügi piirangu järelevalve käigus on avastatud ettevõtjaid üle Eesti, kes kasutavad kõrvalehiilimiseks erinevaid viise ja lahendusi, mis ei ole eesmärgiga kooskõlas.