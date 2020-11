Nestor: siiani on see olnud pea nähtamatu kriis

Järgmisel aastal võib oodata 3,3% suurust majanduskasvu, prognoosib SEB pank. Foto: Raul Mee

Eesti sisemajanduse kogutoodang kukub koroonaviirusest põhjustatud probleemide tõttu tänavu 3,8%, kuid võrreldes 2009. aasta majanduskrahhiga on siiani olnud tegemist pea nähtamatu kriisiga, kirjeldab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor majandusprognoosis.

"Sellel on kaks põhjust. Kõigepealt on seekordne majanduslangus olnud väga ebavõrdne, lüües rängalt üksikuid tegevusalasid, ent jättes teised praktiliselt puutumata. Linnapildis on majanduslangus nähtav sisuliselt vaid Tallinna vanalinnas, ent väljaspool keskaegset linnamüüri on elu vähemalt suvest alates jätkunud üsna endist viisi," märkis Nestor.