Pipedrive teeb ajalugu: Eesti sai viienda ükssarviku, töötajaid ootab rahasadu

Pipedrive'i asutajad (vasakult) Timo Rein, Martin Henk, Ragnar Sass, Urmas Purde ja Martin Tajur (keskel) 2011. aastal ettevõtet alustades. Foto: Pipedrive'i erakogu

Just praegu said Pipedrive’i töötajad teada, et nad on aidanud üles ehitada Eesti viienda ükssarviku: värskelt tuli avalikuks tehing, mille järel on Pipedrive'i väärtus Äripäevale teadaolevalt 1,5 miljardit dollarit ehk ligikaudu 1,27 miljardit eurot.

Tehinguga annavad asutajad ettevõttest enamuse, mis tähendab, et tegemist on suuruselt teise exit'iga pärast Skype'i. Sealjuures saavad Pipedrive'i töötajad firma üles ehitamise eest väga korraliku tänu – nende panus ettevõtte ülesehitamisesse makstakse välja rahas.