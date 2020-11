SYNLAB kavatseb testimisvõimekust suurendada 10 000ni ööpäevas

SYNLAB on Eesti koroonatestimiste suurtegija. Foto: Liis Treimann

Enamus Eestis tehtavatest testidest analüüsitakse SYNLABi laborites, mille võimekus on 8000 testi ööpäevas, kuid ettevõte plaanib detsembriks suurendada oma võimekuse 10 000 testini, vahendab ERR.

"Lisaks sellele, et me Soomes suuremahuliselt testime ja oleme testinud, siis meiega on ühendust võetud ka nii Lätist kui Leedust. Meil on suurem plaan tõsta testimismaht üle 20 000 päevas. Nii nagu me oma spetsialistide abiga tegime seda ka Soomes, et lõime võimekuse testida kuni 20 000 testi päevas ja seda sama me soovime teha ka Eestis," rääkis SYNLABi juht Rainar Aamisepp ERRile.